A medida, divulgada na página do município na rede social Facebook, surge após ter sido anunciada, no início desta semana, a impossibilidade de receber voos com origem noutro qualquer aeródromo ou aeroporto, nacional ou internacional e vice-versa.

A academia de pilotos L3 Commercial Training Solutions (L3 CTS) acolhe habitualmente alunos de várias nacionalidades.

O município de Ponte de Sor decidiu também manter apenas abertos os serviços municipais considerados “essenciais à população”.

O encerramento da capela mortuária por tempo indeterminado, sendo apenas permitidos depósitos sem velório, e o cancelamento do mercado municipal de produtos alimentares são outras das medidas adotadas.