Uma das primeiras pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal vai ter alta esta quarta-feira do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, apurou o SAPO24. A mulher, de 75 anos, teve dois resultados negativos consecutivos à infeção pelo SARS-CoV-2, responsável pela doença Covid-19.

Esta alta junta-se aos três outros casos de recuperação identificados hoje pela Direção-Geral da Saúde, no dia em que o número de casos confirmados de infeção subiu para os 642, mais 194 do que esta terça-feira. A região Norte continua a ser aquela que contabiliza o maior número de casos, 289, seguida pela região de Lisboa, com 243.

Nesta altura, há 89 casos internados, dos quais vinte em cuidados intensivos. Recorde-se que os números deste boletim se reportam aos números registados até à meia-noite de ontem.

Até agora há, oficialmente, dois mortos confirmados pelas autoridades de saúde. O SAPO24 sabe também que o presidente do Conselho de Administração do Santander Totta, António Vieira Monteiro, morreu esta segunda-feira, na sequência de complicações da Covid-19.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão. Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas desde segunda-feira e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

O Governo também anunciou o controlo de fronteiras terrestres com Espanha, passando a existir nove pontos de passagem e exclusivamente destinados para transporte de mercadorias e trabalhadores que tenham de se deslocar por razões profissionais.

O Governo declarou ainda o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

A DGS criou vários sites onde concentra toda a informação atualizada e onde é possível acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo. Podem também ser consultadas as medidas de segurança recomendadas e esclarecer dúvidas sobre a doença.

Quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas em Portugal - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

*Com Lusa