Também no gasóleo “a maior fatia do PVP paga pelo consumidor corresponde aos impostos, seguida do valor da cotação internacional e frete, as quais, cumulativamente representam cerca de 88%”.

Quanto ao GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) Auto, registou em fevereiro um “ligeiro aumento” de cerca de 1%, que contudo contrasta com o aumento “mais expressivo” de 7% que tinha ocorrido em janeiro. Dos 0,728 euros/litro de janeiro, o preço médio de venda ao público do GPL Auto passou para 0,735 euros/litros em fevereiro.

Segundo o regulador, em todos estes combustíveis foram os hipermercados que registaram “os preços mais competitivos” (em 7% no caso da gasolina simples, em 8,5% no caso do gasóleo e em 13% no GPL Auto), seguidos dos ‘low cost’.

Numa análise da variação geográfica de preços a nível nacional, a ERSE conclui que, apesar de os valores serem “pouco diferenciados” (em mais de metade dos distritos a diferença de preços médios por litro não ultrapassa os cinco cêntimos”, em fevereiro “Aveiro foi o distrito que registou os preços de gasóleo e gasolina mais baixos” e “Beja e Bragança os mais caros”.

“Em fevereiro, a diferença de valor entre o preço médio nacional e o preço médio nos distritos portugueses para a gasolina simples 95 e gasóleo simples é genericamente mais elevada nos distritos do litoral, à exceção de Aveiro, Braga e Coimbra”, refere, acrescentando que “Beja e Bragança continuam a ser os distritos onde os combustíveis rodoviários se verificaram mais caros face ao preço médio nacional”.

De acordo com o regulador, “Aveiro, Braga, Santarém e Castelo Branco, continuam a ser os distritos com gasolinas e gasóleos mais baratos em Portugal Continental”.

Já no caso do GPL engarrafado (butano e propano), “Vila Real continua a registar, para Portugal continental, a garrafa com o menor custo”, enquanto “Faro apresenta o mais elevado”.

“Em fevereiro, a diferença de valor entre o preço médio nacional e o preço médio nos distritos é mais pronunciada principalmente a sul de Portugal, sendo o gás engarrafado mais caro sobretudo nos distritos de Faro, Beja e Setúbal”, nota a ERSE.

“Contrariamente – acrescenta - os distritos mais a norte do país, como Viana do Castelo, Vila Real e Bragança apresentam os preços de GPL engarrafados mais baratos”, sendo que os distritos do interior mais próximos de Espanha também registaram preços mais baixos, à exceção de Castelo Branco.

