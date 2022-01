África registou no total mais de 10 milhões de casos de coronavírus, segundo os números do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças do continente (África CDC), que depende da União Africana(UA), consultados hoje pela AFP.

Os dados publicados pelos centros africanos de controlo de doenças mostram que até sábado, 10.028.508 casos foram assinalados pelos 55 estados membros da União Africana, desde o início da pandemia. No total, foram registadas 231.157 mortes, indicou o CDC. As infeções subiram em flecha desde que a variante Ómicron foi identificada na África do Sul, em finais de novembro, levando alguns países do continente a impor novas restrições. No entanto, a vacinação em África, que conta com cerca de 1,2 mil milhões de pessoas, continua fraca, devido a um acesso limitado às vacinas e alguma relutância em usá-las. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram