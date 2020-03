As reduções verificam-se em muitas cidades europeias. De acordo com o documento, em Milão (Itália) as concentrações médias de NO2 no último mês desceram 24% em relação ao mês anterior, um valor similar ao de Roma. Em Barcelona (Espanha) a queda de NO2 foi de 40% de uma semana para a outra e em Madrid a redução foi de 56%.

A AEA lembra no documento que a poluição do ar prejudica a saúde e pode levar a doenças respiratórias e cardiovasculares. E diz que não é ainda claro se a exposição contínua à poluição atmosférica pode piorar a condição das pessoas afetadas com covid-19.

Os dados sobre a poluição atmosférica foram recolhidos através de uma rede de mais de 4.000 estações locais de medição da poluição em toda a Europa.

A generalidade dos países da Europa tomou medidas para conter a pandemia de covid-19, que só em Portugal já provocou 43 mortes e 2.995 casos confirmados de infeção, mais 633 entre terça-feira e hoje.