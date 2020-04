Além de alemães e portugueses, nos voos seguem igualmente turistas de outros países da União Europeia (UE), numa operação de repatriamento organizada pela Alemanha para os seus cidadãos retidos na África do Sul, país em que foi decretado um confinamento de 21 dias, adiantou Martin Schäfer em declarações hoje ao canal público SABC.

"Temos nacionais de todos os Estados-membros da União Europeia a bordo. Há pessoas da Lituânia, Grécia, Espanha, Portugal, de toda a Europa, que terão dificuldades à chegada a Frankfurt e Munique, porque terão de encontrar meios e formas para chegarem depois a casa, mas julgo que será melhor para eles estarem mais próximo de casa", declarou Schäfer.

O diplomata não especificou o número de nacionais de cada Estado-membro, além dos alemães, a bordo dos voos de repatriamento da África do Sul com destino à Alemanha.

Cerca de 300 passageiros partiram do aeroporto internacional OR Tambo, em Joanesburgo, e mais 300 da Cidade do Cabo, referiu Martin Schäfer.

Segundo o diplomata, o Governo alemão estima repatriar mais de 5.000 turistas alemães retidos na África do Sul devido ao encerramento de fronteiras e do espaço aéreo comercial decretado pelas autoridades sul-africanas há uma semana, para conter a propagação da pandemia do novo coronavírus no país.