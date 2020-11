Foram contabilizados 18.487 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, um valor inferior aos detetados na semana passada, altura em que foram atingidos os 23.399 casos no sábado.

O ministro da Saúde, Jens Spahn, sublinhou existir uma tendência positiva na evolução do número de contágios. Ainda assim, em entrevista ao canal de televisão “ntv”, o governante realçou que ainda ser cedo para repensar as medidas de contenção, alertando para a gravidade da situação.

A Alemanha decretou confinamento parcial no dia 2 de novembro. Na próxima segunda-feira, a chanceler Angela Merkel e os líderes dos 16 estados federados vão reunir-se para fazer um balanço das primeiras duas semanas desta imposição, e decidir os novos passos a dar, mediante o número de novos contágios.

Na Renânia do Norte-Vestefália, o primeiro-ministro da região, Armin Laschet, está a considerar a possibilidade de prolongar as férias escolares do Natal, retirando os dias no Carnaval. De acordo com o jornal “Bild”, que cita a Associação Alemã de Professores, há, em todo o país, mais de 300.000 alunos em quarentena, com o número de escolas fechadas a aumentar.

O país já soma, desde o início da pandemia de covid-19, um total de 705.687 casos, 454.800 destes já foram considerados curados e 11.767 morreram.