A entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças regista 149 vítimas mortais da covid-19.

As regiões da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga continuam a ser as mais afetadas com 7.197, 6.558 e 6.069 casos respetivamente.

O estado da Renânia do Norte-Vestefália, o mais populoso da Alemanha, foi o primeiro a implementar um conjunto de multas para punir o incumprimento do isolamento social. As coimas podem ir dos 200 euros, para grupos de mais de duas pessoas, até 25 mil euros para quem repetir as ofensas.

O líder do governo da região sublinhou esta terça-feira que a “situação é séria” acrescentando tratar-se de “uma questão de vida ou morte”.

“A restrição de contacto vai certamente ajudar a diminuir o risco de infeção (…) Felizmente a maior parte das pessoas segue as regras e mostra solidariedade”, adiantou Armin Laschet.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.