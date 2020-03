De acordo com a informação, o plano de cedência visa “garantir uma gestão responsável, eficaz e segura de todo este processo” e incluirá as condições dos serviços de limpeza e tratamento de roupa profissional, seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Para elaborar esse plano estão a ser feitos contactos com a DGS, Turismo de Portugal e ordens profissionais, entre outras entidades, para “formalização de protocolos e parcerias que assegurem o respeito por todas as orientações de prevenção e controlo de infeção”, refere o comunicado.

Citada em comunicado, a fundadora do Grupo Alojamento Local Esclarecimentos, que dinamizou este movimento de solidariedade, disse que o grupo está “francamente orgulhoso por esta incrível manifestação de solidariedade do setor”, mas sugeriu que os donos de alojamento local aguardem pela validação do programa pelas entidades antes de disponibilizarem os alojamentos.