“Acaba de falecer o meu pai. Não merecia este final que teve. Morreu uma das pessoas mais bondosas, valentes e trabalhadoras que conheci na minha vida. A sua família e o Real Madrid eram a sua paixão. A minha mãe e os meus irmãos desfrutámos com orgulho todos os momentos que partilhámos com ele”, escreveu Lorenzo Sanz filho, na sua conta do Twitter.

Presidente do Real Madrid entre 1995 e 2000, sucedendo a Florentino Perez, atual líder máximo dos ‘merengues’, Lorenzo Sanz estava hospitalizado na Fundação Jiménez Díaz, em Madrid, devido a insuficiência respiratória e renal aguda devido a infeção grave após ter contraído o novo coronavírus.

No seu ‘reinado’, os ‘merengues’ chegaram, em 1998, ao seu sétimo título europeu, 32 anos depois, e ainda ao oitavo, em 2000, com jogadores como Suker, Roberto Carlos ou Raúl e treinadores como Fabio Capelo, Jupp Heynckes e Vicente del Bosque.

