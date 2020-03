Destacando que os postos de venda registaram uma “substancial alteração” devido às medidas contra a covid-19, a AML reiterou ainda “a obrigatoriedade de todos os passageiros viajarem com títulos de transporte, condição indispensável à boa continuidade do serviço de transporte público de passageiros”.

Entre as alterações, a AML salientou que o cartão Lisboa Viva Urgente, assim como a renovação de perfis, podem ser pedidos nas lojas da Carris de Santo Amaro e no Arco do Cego, através de agendamento, assim como na estação da Fertagus do Pragal, em Almada.

Nas mesmas lojas da Carris, também com agendamento, pode ser feita a renovação de perfis e carregados os títulos de transporte, assim como ser efetuada a compra e carregamento do passe Navegante Família.

A emissão do cartão Lisboa Viva normal pode ser pedida em qualquer bilheteira da CP (dentro dos horários de funcionamento), nas bilheteiras da Fertagus e na Rodoviária de Lisboa (mas neste caso só com agendamento via website ou telefone nas lojas de Caneças, Bucelas e Santa Iria de Azoia).