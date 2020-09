Em comunicado, a autarquia recomendou "o uso de máscara na via pública e em espaços ao ar livre, em locais movimentados com base na aplicação do princípio da prevenção em saúde pública e como medida adicional de proteção individual e coletiva".

O município determinou ainda o encerramento de parques infantis, campos de jogos e pavilhões desportivos.

Entre as recomendações está também a não concentração de pessoas na via pública e a sua dispersão quando forem mais de 10, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Estas "medidas mais restritivas" decorrem do "aumento gradual de novos casos de contágio da doença nas últimas semanas" e do início do ano letivo, com a reabertura das escolas.

Desde o início da pandemia, Arruda dos Vinhos contabiliza 88 casos de infeção, dos quais 46 estão ativos, registando-se ainda dois mortos, de acordo com o último boletim epidemiológico da Comunidade Intermunicipal do Oeste.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.925 pessoas dos 69.663 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.