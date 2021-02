Reino Unido

Foram registadas 533 mortes e 12.027 novos casos de covid-19, de acordo com dados publicados hoje pelo Governo britânico.

Na quinta-feira tinham sido notificadas 454 mortes e 12.057 casos, mas a média diária dos últimos sete dias é de 519 mortes e 11.639 infeções.

No total, morreram até hoje no Reino Unido 119.920 pessoas entre 4.095.269 casos de contágio confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Entre 13 e 19 de fevereiro houve uma redução de 27,7% de mortes atribuídas a covid-19 e de 20,3% no número de pessoas com um resultado de teste positivo confirmado em relação aos sete dias anteriores.

Na quarta-feira, data dos dados mais recentes disponíveis, estavam hospitalizadas 19.392 pessoas, tendo o número de internamentos descido 24,3% nos últimos sete dias.

Na atualização semanal divulgada hoje, os cientistas estimaram que o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) no Reino Unido desceu ligeiramente para entre 0,6 e 0,9 (0,7 e 0,9 na semana passada), o que confirma que a transmissão do vírus continua a diminuir.

Até hoje, 16.875.536 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra o novo coronavírus, das quais 589.591 receberam uma segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de até 12 semanas.

Itália, restrições vão ser reforçadas

Itália registou 15.479 casos de infeção pelo novo coronavírus e 353 mortos nas últimas 24 horas, e vai reforçar a partir de domingo as restrições nas regiões de Emília-Romanha (centro), Campânia e Molise (sul), indicaram hoje as autoridades sanitárias.

Os dados revelados hoje pelo Ministério da Saúde indicam agora um total de 2.780.882 infetados e 95.235 mortos desde o início da pandemia da covid-19 em Itália, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

Os novos contagios detetados, 15.479, são 1.717 mais do que no dia anterior, embora também se tenham realizado mais testes.

Dos 382.448 casos ativos no país, 19.890 das pessoas estão hospitalizadas, incluindo 2.059 nos cuidados intensivos.

Quanto à campanha de vacinação, já foram dadas 3.331.530 doses da vacina e as pessoas que receberam as duas doses necessárias ascendem a 1.320.001 em Itália. O presidente do Conselho Superior de Saúde, Franco Locatelli, congratulou-se hoje numa conferência de imprensa com os números da campanha de imunização.

No entanto, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, vai assinar uma portaria sobre as novas restrições sanitárias que entrarão em vigor no domingo nas regiões de Emília-Romanha (centro), Campânia e Molise (sul), que passam de “zona amarela” (a de menor risco de infeção) para “zona laranja” (nível médio).

As regiões de Abruzos, Úmbria (centro), Ligúria, Toscânia e Bolzano (norte) continuam classificadas como “zona laranja” e o resto do país permanece “zona amarela”, onde as restrições são menores.

Espanha

A Espanha registou hoje 11.435 novos casos de covid-19, elevando para 3.133.122 o total de infetados até agora no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram 397 mortes nas últimas 24 horas atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 67.101 desde o início da pandemia.

O número de novos casos baixou de quinta-feira para hoje de 14.515 para 11.435, e o de mortes subiu de 388 para 397.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de quinta para sexta-feira de 321 para 295 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (427), Andaluzia (344), País Basco (340) e Castela e Leão (340).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 1.240 pessoas com a doença (1.344 na quinta-feira), das quais 261 em Madrid, 252 na Catalunha e 209 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 16.314 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (17.259 na quinta-feira), o que corresponde a 13% das camas, das quais 3.739 pacientes em unidades de cuidados intensivos (3.822), 35% das camas desse serviço.