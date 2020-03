“Dado que esta crise se pode prolongar e avançar no verão, temos de olhar para o que está a ser feito noutros países e pensar numa segunda linha [de apoio financeiro]. Por exemplo, a manutenção do emprego está noutros países a ser apoiada durante um, dois, três meses, nesta fase mais crítica, diretamente nos salários dos trabalhadores, ou seja, a fundo perdido”, declarou o presidente da ALEP, Eduardo Miranda.

O Governo anunciou hoje um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no montante total de 3.000 milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia Covid-19, como é o turismo, com um período de carência até ao final do ano e que podem ser amortizadas em quatro anos.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, no âmbito do anúncio das novas linhas de crédito às empresas garantidas pelo Estado, Eduardo Miranda afrmou que a resposta do Governo é “bem-vinda”, em específico da criação duma linha em específico para o Alojamento Local, contudo, alertou que neste momento é também necessário pensar numa "outra linha de apoio", para além da linha de crédito e microcrédito.

Outro dos problemas urgente elencados hoje pelo presidente da ALEP é o problema das “mais valias” com que o setor do Alojamento Local se vê confrontado.

“Se nós não resolvermos o problema das mais valia, mesmo aqueles que queiram sair da atividade, porque não conseguem mais, estão presos, pois ao sair podem ter um custo absurdo de um imposto que é irreal”, alertou, recordando que o problema das mais valias já tinha sido prometido ser alterdo.