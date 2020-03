Em comunicado, a AEP considera que as medidas de apoio à economia e ao emprego anunciadas para fazer face à crise gerada pelo novo coronavírus “pecam por serem insuficientes e pouco claras na sua aplicação”, sustentando que “a situação de emergência que vive a economia e as empresas, com vista a evitar-se o colapso de todo o sistema, obriga a medidas mais ambiciosas, claras e de aplicação imediata”.

Embora considere que “as linhas de crédito com garantia, as moratórias dos créditos e a flexibilização das obrigações fiscais e contributivas são medidas positivas, que atuam em áreas muito importantes, com impacto na tesouraria das empresas e na sua própria sobrevivência”, a associação entende que “a magnitude do conjunto destas medidas está ainda muito longe de alcançar as reais necessidades do tecido empresarial” e de conseguir “minimizar a profundidade da recessão da atividade económica, já sentida como certa”.

“O pacote de medidas agora anunciado, no valor de 9,2 mil milhões de euros, equivale a menos de 5% do PIB [produto interno bruto] anual português, muito longe do anunciado pela nossa vizinha Espanha, que ultrapassa os 16% do PIB anual espanhol”, nota.

Sustentando que “uma situação excecional” como a que se está a viver “requer uma atuação excecional, em montante e em celeridade na sua implementação”, a AEP defende que “há que fazer mais, muito mais e com efeito imediato”.