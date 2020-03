No Dia Mundial da Água, que se assinala hoje, a associação Zero selecionou as três principais medidas que as famílias em casa poderão adotar "para garantir um uso doméstico sustentável da água em casa e para garantir também que, com mais pessoas em casa, a conta da água não atinge valores exagerados".

Segundo a associação, a medida mais importante passa pela poupança da água nos banhos, com os chuveiros tradicionais a consumirem, em média 13 litros por minuto.

"Se o duche for mais rápido e não se deixar correr a água enquanto se ensaboa, a poupança é muito considerável", recomendou a associação, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Para além da poupança nos banhos, a Zero aconselha também à utilização de máquinas de lavar a roupa e loiça apenas cheias e a uma boa gestão das torneiras e do autoclismo, recomendando que se "feche a torneira enquanto ensaboa" e se coloque um objeto volumoso no depósito do autoclismo (como uma garrafa cheia de água), para diminuir a descarga.

"Uma das maiores vulnerabilidades do nosso país face às alterações climáticas é precisamente o termos de enfrentar secas mais frequentes, extensas e violentas com consequências diretas e indiretas como foram os incêndios em 2017", salienta a associação.