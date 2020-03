Numa nota de imprensa, a UACS afirma que as medidas criadas pelo Governo "ainda não são suficientes” para a proteção do comércio e serviços de Lisboa, pois o comércio tradicional da capital "já se encontra a sofrer as consequências do vírus".

"Há já várias empresas do setor encerradas, umas por iniciativa própria e outras porque não têm clientes, devido ao surto de Covid-19", diz o comunicado.

Segundo a UACS, as medidas anunciadas "não estão a abranger uma grande parte dos empresários que dependem das próprias lojas para sobreviver".

A UACS lembrou que o setor por si representado é um tecido empresarial em que mais de 98% são micro, pequenas e médias empresas e 90% delas são micro empresas.

"As medidas impostas têm que dar resposta a este micro tecido. A maioria destes empresários são pessoas individuais que dependem do rendimento da loja para sobreviver", defendeu a organização.

A União defendeu ainda a necessidade de serem encontrados, com urgência, "critérios mais acessíveis que garantam a sobrevivência dos empresários e das suas famílias", sob pena de muitas das empresas encerrarem definitivamente.