"Este semestre, e por período indefinido, as aulas são dadas via videochamada", explica à agência Lusa o professor de língua portuguesa na Universidade de Economia e Negócios Internacionais, situada no norte de Pequim.

O ensino é uma das principais ocupações para expatriados na China, mas milhares de professores estrangeiros foram aconselhados, no mês passado, pelas respetivas universidades e escolas, a voltarem aos seus países, numa altura de dúvidas face à propagação do novo coronavírus.

Vários estudantes e professores contactados pela Lusa dizem terem sido aconselhados a regressarem a casa por período indefinido. Professores chineses por toda a China estão ainda impedidos de se deslocarem, já que, por todo o país, estradas, aldeias e cidades foram bloqueadas.

Devido à diferença horária entre Portugal e a China, Ricardo, de 31 anos, acorda agora todos os dias de madrugada, para dar aulas através de um aplicativo de videochamadas chinês.

Os principais aplicativos chineses do género, Zoom e Dingtalk, estão disponíveis gratuitamente desde o início do surto, visando apoiar as empresas e escolas a retomarem a atividade ‘online'.

"É mais suave de alguma forma", descreve. "Estás no conforto da tua casa, não tens que fazer deslocações, entras direto para o teu trabalho", conta.