“Temos muitas pessoas que se afastaram ainda mais dos seus familiares e a esses nós estamos a dar ainda mais suporte”, disse à Lusa Edna Vitorino, responsável pelo serviço de apoio ao domicílio da SCML no Centro São Boaventura, que se localiza na zona do Bairro Alto.

Distribuindo este apoio por aéreas geográficas, nas freguesias lisboetas da Misericórdia, Santo António e Estrela são “cerca de 250 utentes” a receber ajuda, desde a alimentação à higiene pessoal, contando com 61 auxiliares de geriatria.

“Temos mais pedidos ao nível de refeição refrigerada, as pessoas passaram a pedir alimentação e há pessoas que só passaram a pedir a alimentação, não têm apoios de higiene pessoal”, avançou a responsável da SCML, referindo que antes o pedido mais frequente era para cuidados de higiene pessoal.

No âmbito da pandemia da covid-19, os idosos fazem parte do grupo de risco, pelo que devem cumprir isolamento social. Há famílias que se afastaram, “filhos que não visitam, mas que entram em contacto telefonicamente”. Com menor dimensão, há também quem decidisse aproximar-se para cuidar dos seus.

“Tivemos também muitas pessoas, das que já acompanhávamos, que deixamos de dar apoio neste período, porque as famílias estão a assegurar esse apoio para evitar que as auxiliares de geriatria entrem nos domicílios. Como elas vão a diversos domicílios, as famílias ficaram um bocadinho receosas, quiseram proteger os seus idosos e levaram-nos para casa”, adiantou Edna Vitorino.

Ainda assim, regista-se “uma grande percentagem de pessoas que estão sozinhas, alguns até têm família, mas as famílias ou residem longe, trabalham, não as podem visitar com muita regularidade”, indicou a responsável da SCML.