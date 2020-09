Num comunicado divulgado na terça-feira na página da rede social Facebook da Câmara de Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, Maria do Céu Quintas afirma que o município tem acompanhado a evolução do foco de covid-19 na Freguesia de Poiares.

Na aldeia, há 20 casos ativos e 27 pessoas em confinamento obrigatório, de acordo com dados fornecidos na segunda-feira pela Junta de Freguesia e de segundo o boletim epidemiológico da Unidade Local de Saúde do Nordeste.

No comunicado, Maria do Céu Quintas garante que desde que surgiram os primeiros casos de infeção, enquanto presidente da Câmara, diligenciou contactos junto das entidades de saúde pública e, enquanto cidadã, contactou os casos sinalizados na cadeia de contágio “tentando estar a par do respetivo estado de ânimo”.

“Perguntando do que necessitavam e garantindo que os serviços sociais do município estariam, e estarão sempre prontos, dentro das nossas limitações, a acudir fosse o que fosse”, observa a autarca do PSD.

No seguimento destes contactos, em articulação com as entidades de saúde pública, Maria do Céu Quintas assegura também que o município está a assumir “apoio social” a algumas famílias, nomeadamente, no transporte e aquisição de bens alimentares, bem como entrega de alimentação.

Além deste apoio, o município mantém “diariamente” o contacto com todas as instituições de saúde por forma a monitorizar os casos de infeção pelo novo coronavírus naquela freguesia.

“O município, ciente da responsabilidade que é acompanhar esta situação pandémica, comportar-se-á, como noutras circunstâncias, em conformidade: com seriedade e respeito pelas pessoas”, sustenta.

Na terça-feira, a Lusa noticiou que aquela localidade do extremo sul distrito de Bragança reclamava, há cerca de uma semana, por uma unidade móvel de testagem para ajudar a controlar o foco de covid-19, que “atormenta” a população e a “impede de viver o seu dia-a-dia” com a normalidade possível.

Em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Poiares, Felipe Portela, garantiu ter denunciado a situação das longas viagens que os habitantes têm de percorrer para serem testados, mas ainda “sem resposta”.

"Os testes estão a ser feitos às ‘pinguinhas'. A minha ideia é que se instalasse uma unidade móvel de testagem aqui em Poiares e que alguém pagasse os testes. A Junta não tem dinheiro para esta operação. Eu fiz dois testes e paguei do meu bolso, porque se estivesse positivo para a doença não podia acompanhar e ajudar a população", concretizou o autarca.

Na sexta-feira, o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança, Francisco Guimarães, mostrou-se também "preocupado" com as distâncias que os habitantes de freguesias como Poiares têm de percorrer para a realização de testes de despiste à covid-19.

O responsável adiantou que esta preocupação é partilhada pela Unidade Local de Saúde, que o informou de que os testes à covid-19 vão voltar a ser efetuados nos centros de saúde dos 12 concelhos do distrito de Bragança.

De acordo com os censos de 2011, a freguesia de Poiares tem 411 habitantes

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.963 pessoas dos 74.717 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.