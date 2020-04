A denúncia foi feita num documento subscrito pelo município e por todas as juntas de freguesia do concelho e enviado ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro e à ministra da Saúde, entre outras entidades regionais.

No documento, também enviado à agência Lusa, os autarcas dizem que foram confrontados com uma decisão do responsável do Centro de Saúde de Avis sobre a suspensão das deslocações de médico e administrativo às extensões de saúde das freguesias, devido à fase de mitigação da epidemia Covid-19.

Segundo os subscritores do documento, o mesmo responsável solicitou também a “colaboração” das juntas de freguesia para “servirem de meio de ligação” entre os utentes e o Centro de Saúde de Avis.

Contactado hoje pela Lusa, o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, garantiu que “já foi reposto” o funcionamento das extensões de saúde naquele concelho.