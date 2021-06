Ainda não há hora certa, mas já se sabe que o autoagendamento para a faixa dos 45 aos 49 anos ficará disponível a partir desta tarde. As primeiras vagas são para 14 de junho.

Por erro, o site do Ministério da Saúde onde é possível fazer o autoagendamento chegou a permitir que pessoas com menos de 50 anos marcassem a sua vacina esta manhã, mas a abertura oficial será só na tarde desta sexta-feira.

Mais de dois milhões de portugueses têm a vacinação contra a covid-19 completa, o equivalente a 20% da população, anunciou o Governo esta semana, adiantando que Portugal prevê receber 4,5 milhões de doses até final do mês.

“Neste momento, quase 5,7 milhões de vacinas foram administradas, tendo permitido inocular com pelo menos uma dose quase 3,8 milhões de pessoas, das quais mais de dois milhões têm já o esquema vacinal completo”, adiantou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério avançou ainda que, no que se refere às faixas etárias de maior risco associado à covid-19, em Portugal continental, 77% dos maiores de 50 anos já receberam pelo menos uma dose de vacina e 39% têm o esquema vacinal completo.

“Confirmando-se o calendário de receção de vacinas previsto, até ao final de junho Portugal deverá receber cerca de 4,5 milhões de vacinas”, refere ainda o comunicado.

“Nesta altura em que quase 40% da população portuguesa já tem pelo menos algum nível de proteção e que 20% está já vacinada, estas são boas notícias para todos, uma vez que cada pessoa que é vacinada não se está a proteger apenas a si, mas também aos outros”, salientou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, citado no comunicado.

O coordenador da task force, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, diz que o país tem neste momento capacidade de vacinar 100 mil pessoas por dia.

"Conseguimos vacinar 100 mil portugueses com seis horas de trabalho diárias nestes centros de vacinação. Se aumentarmos para 10 horas diárias, aumentamos o ritmo", garantiu o militar, que anunciou ainda que a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai retirar a limitação de idade na administração da vacina da Janssen aos homens.

"A DGS está a preparar uma alteração muito significativa. A vacina estava limitada a pessoas acima dos 50 anos e o que os novos dados trouxeram é que o risco, apesar de muito baixo - um em um milhão -, estava essencialmente concentrado no sexo feminino abaixo dos 50 anos. O que se vai fazer é tirar essa limitação ao sexo masculino", afirmou Henrique Gouveia e Melo.

O objetivo da task force é começar a vacinar as pessoas com mais de 20 anos em agosto, prevendo que esteja concluída a vacinação dos portugueses com mais de 30 anos entre o fim de julho e o início de agosto.