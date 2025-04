A formação da Amadora, que vinha de duas derrotas consecutivas, adiantou-se aos 38 minutos, por Kikas, tendo Alan Ruiz, aos 62, ampliado a vantagem, na conversão de uma grande penalidade, enquanto os 'azuis e brancos', que viram interrompida uma série de duas vitórias, não conseguiram reagir e veem o terceiro lugar ficar um pouco mais longe.

Com o triunfo, o Estrela mantém o 15.º lugar, o primeiro que garante a manutenção direta, mas agora com 29 pontos, mais cinco do que o AVS, 16.º, em posição de play-off de manutenção e que joga no domingo em casa do Benfica, enquanto os 'dragões' conservam o quarto posto, com 62, menos dois do que o terceiro, o Sporting de Braga.