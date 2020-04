Os dois utentes estavam internados no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada: uma mulher de 86 anos, que tinha sido encaminhada do lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, e um homem de 56 anos, que se encontrava já nos cuidados paliativos do hospital, que foi infetado durante o internamento.

No total, foram infetados com o novo coronavírus 33 utentes e 10 funcionários no lar do Nordeste, tendo morrido nove utentes.

Foi já realizada uma terceira ronda de testes para despiste de infeção na instituição, mas os resultados só deverão ser conhecidos na quinta-feira.

Registaram-se hoje também três novos casos de recuperação, igualmente na ilha de São Miguel, um homem de 28 anos do concelho da Ribeira Grande e um homem de 40 anos e uma mulher de 29, de Ponta Delgada, que tinham sido diagnosticados com covid-19 durante o confinamento em unidade hoteleira.

No total, são já 40 os doentes de covid-19 recuperados nos Açores, “maioritariamente do sexo feminino”, com uma “média de idades de 39 anos” e um “tempo médio de recuperação de 21 dias”.