“Os dados fidedignos são reportados por nós na Região Autónoma dos Açores”, afirmou o responsável da Autoridade de Saúde Regional, Tiago Lopes, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo, ilha Terceira.

O relatório de situação sobre a pandemia da covid-19 da DGS, divulgado hoje ao início da tarde, incluía uma morte nos Açores, mas a informação foi negada horas depois pela Autoridade de Saúde Regional.

"Até ao momento, não foi registado nenhum óbito decorrente de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, na Região Autónoma dos Açores", referiu, em nota enviada à imprensa.

A Autoridade de Saúde Regional disse, no mesmo comunicado, que foi registado um óbito, na segunda-feira, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, ilha e São Miguel, mas "a investigação laboratorial deu resultado negativo para infeção pelo novo coronavírus".

Entretanto, a DGS também retificou a informação, alegando que o óbito registado na Região Autónoma dos Açores era um caso suspeito, mas “veio infirmado” e só teve conhecimento de que o resultado era negativo “após fecho do boletim”.

Questionado pelos jornalistas sobre a divergência de informações, Tiago Lopes disse que terá existido “algum equívoco da parte da Direção Geral da Saúde”.