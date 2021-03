Na decorrência do que têm sido as ações de fiscalização por parte da PSP e da GNR junto da população no âmbito do estado de emergência vigente, o Ministério da Administração Interna (MAI) enviou às redações o balanço das últimas duas semanas de fevereiro.

"Entre as 00h00 do dia 15 de fevereiro e as 23h59 do dia 28 de fevereiro de 2021, foram detidas 31 pessoas por crime de desobediência, 11 das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório", refere o MAI na nota de imprensa, apontando para um total de 14.565 ações de fiscalização.

A ação das autoridades durante este período levou ao "encerramento de 47 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas", sendo que a GNR e a PSP "instauraram um total de 9.416 autos de contraordenação", sendo que mais de dois terços do total se deveram ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário (6.034) e ao incumprimento da limitação de circular entre concelhos (1.621).