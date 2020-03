Segundo essa autarquia do distrito de Aveiro, a medida entra em vigor esta quarta-feira e não tem data de término, mas resulta de "um esforço conjunto de contenção de propagação do Covid-19", pelo que, "até informação em contrário, serão cancelados todos os eventos municipais e encerrados os equipamentos Pavilhão Municipal António Costeira, Piscinas Municipais de Oliveira de Azeméis e Complexo Desportivo de Jogos de Cucujães".

Entre os eventos cancelados incluem-se encenações de teatro nas freguesias de Loureiro e São Roque, ações lúdicas no Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor, um convívio de dança em Macieira de Sarnes, oficinas do serviço educativo do Arquivo Municipal, uma visita de turismo sénior ao Museu do Carro Elétrico do Porto, ateliês infantis no Centro Lúdico, o espetáculo "Rouxinol Faduncho " no cinema da Praça da Cidade, o 18.º Raid TT Caima Radical, a VII Rota do Moleiro em Ciclismo e ainda concertos, sessões de leitura e oficinas na Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

No mesmo sentido, a Câmara informa que os serviços de atendimento ao munícipe se manterão "para já em funcionamento", mas apela à população para que apenas recorra aos mesmos "em casos que não sejam passíveis de adiamento".

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos a nível mundial.

Cerca de 114.000 pessoas foram infetadas em mais de 100 países, sendo que mais de 63.000 doentes já recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, ao registar 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do país já foi entretanto alargada a todo o território.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas de Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas.

A China registou segunda-feira mais uma queda no número de novos casos de infeção - 19 face aos 40 do dia anterior - e soma agora um total de 80.754 infetados e 3.136 mortos, só na China continental.

Portugal regista até agora 41 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). Essa mesma entidade informa que Portugal atingiu um total de 375 casos suspeitos desde o início da epidemia, 83 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, até agora a mais afetada em solo português. Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos de Felgueiras e Lousada, no distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.