Em nota enviada aos passageiros, a empresa diz que as novas medidas têm como objetivo "mitigar os riscos de exposição e contágio".

"Reduzimos em 50% a lotação dos nossos aviões, o que se traduz num maior espaçamento entre passageiros, para que se mantenha a distância social recomendável, com a ocupação de 2+1 lugares por fila, alternadamente", diz a empresa.

Além disso, será proibido o transporte de bagagem de cabine, "ficando esta limitada a mala de computador e/ou a carteira de senhora", e o "serviço a bordo é também reduzido, limitando-se a serviço de água nos voos até três horas e entrega de embalagem de refeição fria em voos superiores" a esse período.

A empresa açoriana, que opera de e para fora dos Açores, anunciou também que "irá suspender os seus voos para Toronto, no Canadá, até 14 de abril de 2020", sendo a última rotação no dia 22 deste mês.

O Governo dos Açores, enquanto acionista do Grupo SATA, tinha já determinado a concentração da atividade operacional da Azores Airlines no aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

A Assembleia da República aprovou hoje o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia da Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.