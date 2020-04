Segundo a fonte, a menina nasceu de cesariana e o primeiro teste à covid-19 deu negativo, devendo hoje ser-lhe feito um segundo teste.

Antes do parto, e quando a mãe já estava internada na unidade de saúde, o pai da criança descobriu estar infetado pelo novo coronavírus, tendo aquela depois feito também o teste que deu igualmente positivo, adiantou.

Neste momento, e estando à espera da realização do segundo teste à criança, a mãe está "clinicamente estável", tendo já tido alta da obstetrícia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 de março o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.