No entender do bispo do Funchal, o jejum permite “evitar todas as ocasiões de transmissão do vírus, ainda que cause transtorno”, adiantando a importância da esmola: “(Para não) desampararmos nunca o irmão que necessita, da nossa palavra e da nossa ajuda”.

“Havemos de nos preparar para celebrar a Páscoa que se avizinha, em que (esperemos) nos seja já permitido dar largas à nossa alegria”, vinca.

O bispo do Funchal considera ainda que se deve “continuar a viver o quotidiano sempre observando as indicações das autoridades sanitárias da Madeira a este propósito”, devendo as pessoas evitar “as concentrações extraordinárias de população, mais atreitas a contrair a infeção”.

Na Região Autónoma da Madeira não há, até ao momento, registo de qualquer caso de infeção por Covid-19. As autoridades locais indicaram que há "quase uma centena de pessoas" que estão a ser acompanhadas de acordo com as regras previstas.