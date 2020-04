O estado de saúde de Boris Johnson piorou ao longo desta tarde de segunda-feira, depois de o primeiro-ministro britânico ter sido internado no domingo, 10 dias depois de ter sido diagnosticado com o novo coronavírus.

A informação foi avançada por o porta-voz do chefe de governo do Reino Unido: "Desde domingo à tarde, o primeiro-ministro tem estado sob o cuidado da equipa médica do St Thomas’ Hospital, em Londres, onde deu entrada após sintomas persistentes de coronavírus. No decorrer desta tarde, o estado de saúde do primeiro-ministro piorou e, no seguimento do conselho da equipa médica, foi transferido para a unidade de cuidados intensivos do hospital".

Foi ainda anunciado que Johnson solicitou que Dominic Raab, responsável pela pasta dos negócios estrangeiros, o substituísse quando necessário.

O porta-voz sublinhou ainda que o primeiro-ministro está a receber um "excelente tratamento" e manifestou o agradecimento a todos os funcionários do NHS pelo trabalho e dedicação.

O primeiro-ministro britânico foi internado no domingo, dia cinco de abril, devido a sintomas persistentes de Covid-19 os quais incluiam febre alta. A medida que Downing Street insistiu em ser meramente de precaução e para a realização de testes não convenceu totalmente o país tendo, inclusive, o jornal The Guardian avançado que Johnson poderia estar mais doente do que se sabia. No entanto, o gabinete do chefe de governo britânico negou.

O Reino Unido registou mais 439 mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 5.373 o número total de óbitos devido à pandemia da Covid-19.