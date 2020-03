“Por isso, a autoexigência de colaboração e cooperação com o que as autoridades públicas nos propõem, constitui uma obrigação acrescida para quem se afirma cristão”, referem os párocos e capelães da cidade de Braga no documento.

Na terça-feira, a Arquidiocese anunciou o cancelamento das procissões e concertos da Quaresma e Semana Santa de Braga, ao mesmo que alertou que as celebrações litúrgicas previstas para a catedral vão ter lugar, mas "poderá não ser permitida a participação dos fiéis".

Em comunicado enviado à Lusa, a Arquidiocese de Braga explica que as alterações, decididas pela Comissão da Quaresma e Solenidades da Semana Santa de Braga, em reunião com o arcebispo, Jorge Ortiga, têm em conta "as recomendações nacionais dadas pela ministra da Saúde" sobre a prevenção da propagação do Covid-19.

Em Portugal, a Direção Geral da Saúde (DGS) confirmou hoje a existência de 59 infetados com o novo coronavírus.

A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

O boletim divulgado hoje assinala também que há 83 casos a aguardar resultado laboratorial e 3.066 contactos em vigilância, um aumento face aos 667 divulgados na terça-feira.

No total, desde o início da epidemia, a DGS registou 471 casos suspeitos.

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP) está esta tarde reunido para discutir medidas de contenção do surto de Covid-19, incluindo a possibilidade de antecipação das férias escolares da Páscoa.

As medidas já adotadas em Portugal para conter a epidemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.