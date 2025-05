O título de pessoa mais velha do mundo passa agora para Ethel Caterham, que vive de Surrey, Inglaterra, atualmente tem 115 anos e 252 dias, de acordo com o LongeviQuest.

Inah nasceu em São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no dia 27 de maio de 1908, segundo a Arquidiocese de Porto Alegre. Nos primeiros anos de vida, foi considerada uma criança frágil e os médicos duvidavam que sobrevivesse, avança a CNN Brasil.

A freira morava na capital gaúcha e fazia parte da congregação de Santa Teresa de Jesus. Entrou nesta ordem religiosa aos 19 anos.

Em 2018, ao comemorar o 110.º aniversário, ela recebeu uma bênção apostólica do Papa Francisco. Questionada sobre o segredo da longevidade, ela atribuiua-o Deus: “Ele é o segredo da vida. Ele é o segredo de tudo”, comentou ao LongeviQuest.

Apreciadora de futebol, torcia pelo clube Sport Club Internacional que lhe deixou uma homenagem especial no dia da sua morte nas redes sociais. “Destinou seus 116 anos de vida à bondade, à fé e ao amor pelo Clube do Povo”, referem.