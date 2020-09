Os dados reunidos pelo Ibope mostraram que 71% dos brasileiros concordam total ou parcialmente que o país sofreu mais do que o esperado com a covid-19.

Já 14% não discordam nem concordam com esta afirmação, 8% discordam parcialmente, 4% discordam totalmente e outros 3% disseram não saber.

Quando questionados sobre quem seria responsável pela situação, as opiniões dos brasileiros dividem-se. Para 38% deles, o povo é o maior responsável. Já 33% dos entrevistados culparam o Presidente do país, Jair Bolsonaro.

O Ibope ouviu 2.626 pessoas com idade acima de 18 anos. As respostas foram colhidas pelo painel de internautas do Ibope Inteligência, entre 21 e 31 de agosto, em todas as regiões do país.

Flávio Bolsonaro, filho mais velho do chefe de Estado brasileiro e senador (membro da câmara alta do Congresso), anunciou hoje estar recuperado da covid-19.

“Estou curado da covid-19, graças a Deus! Tratei, desde os primeiros sintomas, com hidroxicloroquina e azitromicina”, escreveu Flávio Bolsonaro na rede social Twitter, citando duas substâncias defendidas pelo Governo brasileiro cujos efeitos contra o vírus Sars-CoV-2 não foram comprovados cientificamente.

O senador informou que estava infetado pela doença em 25 de agosto.