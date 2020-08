O país sul-americano totaliza 105.463 óbitos e 3.224.876 casos confirmados de infeção desde o início da pandemia, sendo o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19, atrás dos Estados Unidos da América.

De acordo com a tutela da Saúde, a eventual relação de 3.411 mortos com a doença continua sob investigação, quando a letalidade da doença no país está em 3,3%.

o executivo indicou ainda, no seu último boletim informativo, que 344 dos 1.262 óbitos aconteceram nos últimos três dias, mas foram incluídos nos dados de hoje.

Além de ser o segundo país mais afetado pela pandemia, o Brasil é também a segunda nação do mundo com maior número de pacientes recuperados (2.356.640).