Segundo Wanderson de Oliveira, o mesmo aconteceu com a epidemia do vírus Zika no Brasil.

"Inicialmente achávamos que os primeiros casos eram de abril de 2015 e, um ano depois, com investigação retrospetiva, verificámos que tinha [um] caso de Zika identificado num banco de sangue na região amazónica desde 2014", disse Wanderson.

De acordo com a imprensa local, o Brasil tem cerca de 23 mil testes para detetar o novo coronavírus à espera do resultado, número que representa quase o triplo dos casos já confirmados

Numa conferência de imprensa interministerial, feita na tarde de hoje, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, revelou que houve um aumento de 9% no volume de denúncias de violência doméstica durante a pandemia.

Damares frisou que o executivo está preocupado com a possibilidade de aumento da violência doméstica e de abuso sexual de menores durante a pandemia do novo coronavírus devido ao isolamento domiciliário de famílias durante longos períodos.

"No Brasil, já temos indicações [nesse sentido], como o estado do Rio de Janeiro, em que há um anúncio de que a notificação da violência contra a mulher neste período é 50% maior em relação ao mesmo período do ano passado", indicou a ministra.

Já o ministro do Turismo do Brasil, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou que o Governo vai avançar com uma medida provisória concedendo um prazo de 12 meses para que empresas do setor turístico e cultural reembolsem os consumidores após cancelamento de eventos e viagens.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 51 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.