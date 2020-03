De acordo com as autoridades de saúde búlgaras, há quatro casos confirmados naquele território: duas pessoas que não viajaram, nem tiveram contacto com pessoas de áreas de risco e que, por sua vez, transmitiram a doença a outras duas, uma delas uma mulher da equipa médica que atendeu os primeiros infetados.

Na Moldávia, o único caso confirmado é o de uma mulher de 48 anos que foi hospitalizada em Itália, mas deixou a unidade de saúde para voltar ao seu país.

"A mulher que testou positivo para coronavírus chegou ontem [sábado] num avião vindo de Milão", disse a ministra da Saúde da Moldávia, Viorica Dumbraveanu, acrescentando que aquela pessoa "agiu de forma irresponsável, deixou o hospital, apanhou um avião e voltou para casa".

A condição da paciente, que tinha patologias anteriores ao contágio, é "séria", disse Dumbraveanu.

Por sua vez, o ministro do Interior, Pavel Voicu, garantiu que as autoridades estão a tomar todas as medidas para localizar outros passageiros que tenham viajado no voo em questão.