Em comunicado, o ministério referiu que foram processadas nas últimas 24 horas, nos laboratórios de virologia do Instituto Nacional de Saúde Pública, um total de 141 amostras, de quatro concelhos da ilha de Santiago.

Das amostras da capital cabo-verdiana, 13 deram resultado positivo para covid-19, enquanto 71 foram negativas.

Com este registo, Cabo Verde passa a contabilizar 567 casos acumulados de covid-19, dos quais 294 continuam ativos, sendo doentes internados e em isolamento.

“Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento e com evolução favorável, de momento”, acrescentou o comunicado.

Do histórico da doença provocada pelo novo coronavírus no país, cinco pessoas acabaram por morrer e dois turistas estrangeiros diagnosticados com a covid-19 na ilha da Boa Vista regressaram aos países de origem.

Das nove ilhas habitadas do arquipélago, quatro já registaram casos da doença: São Vicente (09), Sal (08), Boa Vista (57) e Santiago (493, dos quais 474 na Praia).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infetou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.