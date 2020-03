Em comunicado, o município refere que, "tendo em consideração o grau de incerteza quanto à evolução da pandemia", decidiu suspender o funcionamento do pavilhão, das piscinas, do museu e dos núcleos museológicos, da biblioteca, do centro cultural e a realização das feiras semanais deste período.

Para minimizar o risco de contágio, o município está a incentivar a utilização de plataformas 'on line' e de outros meios não presenciais no contacto com os serviços camarários.

"O registo obrigatório de todos os cidadãos que contactem presencialmente com os serviços públicos da responsabilidade da Câmara", a "sensibilização das Juntas de Freguesia para o incentivo de formas alternativas ao atendimento presencial" e "o não licenciamento de eventos em espaços públicos e privados, cobertos e descobertos", foram outras medidas tomadas.

Segundo a autarquia, as datas referidas poderão vir a ser alteradas, consoante o evoluir da pandemia.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou hoje o número de infetados, que registou o maior aumento num dia (19), ao passar de 59 para 78, dos quais 69 estão internados.