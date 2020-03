Numa nota, a autarquia do distrito de Lisboa destacou que já tem a funcionar uma rede de apoio a idosos, com o transporte de bens alimentares e medicação a casa, além de linhas de apoio psicológico, com a colaboração das juntas de freguesia, para “garantir a proximidade geográfica”.

Dois centros de acolhimento temporário para pessoas em situação de sem abrigo, a funcionar 24 horas, com cama, alimentação e balneários, estão já a funcionar desde quarta-feira, acrescentou.

Para estes centros, localizados nas escolas secundárias Cidadela e Fernando Lopes Graça, as pessoas podem levar os seus animais de estimação, que serão vistos por veterinários, acrescentou a autarquia.

Além destas medidas de apoio à população mais vulnerável, a Câmara de Cascais prevê abrir na próxima segunda-feira dois centros de rastreio à covid-19, um no Centro de Congressos do Estoril e outro em São Domingos de Rana.