A primeira peregrinação aniversária do ano a Fátima, que decorrerá nos próximos dias 12 e 13 de maio, conta sempre com inúmeros grupos organizados de peregrinos inscritos nos serviços do Santuário, a nível nacional e internacional.

Entre os portugueses, muitos estarão já a caminho a pé, outros ainda se vão fazer à estrada e aos campos. Por isso, o SAPO24 deixa algumas informações que poderão ser úteis para preparar a peregrinação e para participar nos dois dias de cerimónias na Cova da Iria.

O que levar para o caminho

A grande maioria dos peregrinos faz o percurso até Fátima em grupo e com o auxílio de carros de apoio que levam grande parte da bagagem. Mesmo assim, é preciso ter atenção ao que levar, quer pelo espaço ocupado, quer pela possível necessidade ao longo do caminho.

Não pode faltar:

Sapatos adequados para caminhada. Por muito que uns ténis leves pareçam adequados, umas botas de caminhada, mais chegadas ao tornozelo, acompanham melhor o pé e evitam que entre poeira do caminho (que por vezes até causa alergias), e/ou água no caso de chover;

Um par extra de sapatos pode ser útil no caso de haver algum contratempo pelo caminho. Uns chinelos para descansar os pés ao fim do dia também;

Meias de algodão, próprias para desporto, são uma boa aposta. E sem costuras (ou calçadas do avesso) para evitar fricção nos pés;

A mochila que o peregrino leva às costas deve ter um suporte adequado para facilitar o caminho. E levar a mochila apenas num ombro não é opção;

As madrugadas e as noites são frescas, pelo que o agasalho não pode faltar. Um impermeável/corta-vento também é uma peça essencial;

Com calor, o chapéu e o protetor solar são amigos do peregrino, assim como uns óculos de sol;

Roupa larga e com cores claras ajuda no caso de estar calor;

Ninguém consegue caminhar sem se alimentar convenientemente. Na mochila devem existir alguns snacks, como barritas de cereais, frutos secos e algo com açúcar, além de alguma fruta. O peregrino deve ter sempre também uma garrafa de água consigo;

Um bastão de caminhada pode ajudar o peregrino nas subidas ao longo do caminho.

Cuidados de saúde

Parece apenas um pormenor, mas é essencial: um bom cuidado dos pés antes da peregrinação ajuda a evitar problemas pelo caminho. Hidratar a pele e ter as unhas cortadas a direito são aspetos essenciais;

Alguma preparação física antes da peregrinação também ajuda. Fazer caminhadas é uma boa hipótese, aumentando gradualmente o número de quilómetros percorridos;

Antes e depois dos períodos de caminhada devem ser feitos alongamentos;

Uma peregrinação implica esforço físico. Medicamentos, como analgésicos, não devem faltar na mochila, bem como pomadas que possam aliviar dores musculares. E a medicação habitual de cada pessoa não pode nunca ficar esquecida;

Caminhar também implica pausas para descanso e para tratamento de possíveis mazelas;

É importante que os peregrinos descansem horas suficientes à noite — pelo menos seis —, para conseguirem aguentar o caminho;

As refeições devem ser leves, mas substanciais para ajudar ao esforço físico. Sair cedo sem tomar o pequeno-almoço não é uma boa opção;

Devem ser evitadas grandes passadas, para não causar lesões. Por outro lado, também não é aconselhável os peregrinos andarem demasiado colados em fila indiana, para não terem de travar o movimento normal do seu passo;

No caso de ter bolhas nos pés, o típico truque de furar e passar uma linha pode causar infeção. O melhor mesmo é usar uma agulha ou lâmina esterilizada, desinfetar e tapar com um simples adesivo castanho. Profissionais de saúde ao longo do caminho, quer no grupo ou em postos de apoio, prestam este apoio aos peregrinos.

Regras de segurança na estrada

Como a maioria das pessoas que participa nas peregrinações de maio em Fátima efetua o percurso a pé, em grupos numerosos, circulando muitas vezes em vias com trânsito intenso e com bermas estreitas ou sem elas, a GNR deixa habitualmente alguns conselhos aos peregrinos:

Andar em fila indiana;

Sinalizar o início e o fim dos grupos;

Não andar na estrada e caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito;

Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões;

Usar sempre coletes refletores;

Não andar sozinho durante a noite;

Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada;

Não usar auscultadores enquanto se caminha;

Não utilizar o telemóvel durante a caminhada para evitar distrações;

Tomar especiais cuidados ao atravessar as vias;

Informar-se sobre possíveis estradas cortadas;

Saber quais os pontos de apoio para os peregrinos.

Acolhimento em Fátima

Habitualmente, a gestão da chegada de peregrinos a Fátima é feita pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pela Guarda Nacional Republicana, que tem um reforço efetivo de meios na Cova da Iria, nomeadamente para monitorização de trânsito e apoio ao peregrino.

O Posto de Acolhimento aos Peregrinos a Pé, localizado junto ao parque 2, tem capacidade para acolher cerca de 500 peregrinos que são atendidos por ordem de chegada, sendo o alojamento disponibilizado em regime de camaratas — em salões ou tendas militares, em colchões no chão (com almofada, lençol e cobertor) —, até ser atingida a lotação disponível.

Os peregrinos que sejam acolhidos nesta unidade receberão senhas para que possam tomar uma refeição leve e o pequeno-almoço. Estes serviços são prestados aos peregrinos de forma gratuita e não se aceitam reservas com antecedência.

Conselhos de segurança no Santuário de Fátima

Chegar atempadamente, de forma a evitar filas prolongadas;

Não deixar bens à vista no interior das viaturas, devendo guardá-los na bagageira antes de estacionar;

Transportar sempre consigo os documentos pessoais, evitando deixá-los nos veículos;

Não transportar a carteira/telemóvel no bolso de trás ou na mochila. Sempre que possível, guarde-os num bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contato com o corpo;

Evitar andar com grandes quantias de dinheiro, divida-o e distribua-o por vários locais;

Não levar bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos;

Ter sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo;

Logo após o fim das cerimónias, sair de forma calma e gradual, evitando as filas prolongadas;