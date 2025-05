Num vídeo que foi projetado durante o comício do PS que encerra, em Vila Real, o sexto dia de campanha oficial para as legislativas de 18 de maio, Pedro Sánchez envia uma “mensagem muito clara de apoio e de força neste momento decisivo”.

“Portugal enfrenta uma eleição crucial com impacto não só ao nível português como ao nível europeu e internacional”, avisou.

Para o presidente do Governo de Espanha, “em tempos de incertezas” são necessárias “lideranças progressistas, valentes, bem preparadas, comprometidas com os valores do socialismo democrático” que o PS e o PSOE partilham.

“Pedro Nuno, tu representas tudo isso. Tens a determinação, a visão, o compromisso necessário para liderar Portugal com justiça social, com ambição transformadora e com sentido de estado”, elogiou.

Sánchez recordou a relação entre os dois partidos como “fraterna, sólida, profundamente histórica”, reiterando o apoio dos socialistas espanhóis.

“Acompanhamos-vos neste caminho de esperança e convicção. Força, Pedro Nuno”, enfatizou.