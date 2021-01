Durante a manhã de sábado, os membros das mesas de voto de Coimbra foram testados ao novo coronavírus.

O rastreio permitiu testar 409 pessoas e identificar sete casos positivos de covid-10, conseguindo-se, assim, “quebrar a cadeia de contágio”.

O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, destacou que a “missão foi concluída com sucesso”.

A autarquia proporcionou o rastreio a fim de “preservar a saúde da comunidade” e assegurar a “máxima segurança” do ato eleitoral, no contexto de pandemia.

Os testes ao coronavírus foram promovidos pela Câmara Municipal de Coimbra e tiveram a colaboração da Cruz Vermelha Portuguesa.

Os membros das mesas de voto que testaram positivo foram “substituídos das funções para as quais estavam designados” e iniciaram isolamento conforme determinado pelas autoridades de saúde.

Marcelo Rebelo de Sousa, com o apoio do PSD e CDS, foi reeleito Presidente da República nas eleições de domingo, com 60,70% dos votos, segundo os resultados provisórios apurados em todas as 3.092 freguesias e quando faltava apurar três consulados.

