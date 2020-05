“Estamos sempre disponíveis para corrigir, para adaptar, para melhorar, não estou disponível para críticas relativamente ao desenho geral do apoio da Câmara e muito menos à forma rápida e célere como estamos a fazer chegar os apoios ao setor da Cultura”, afirmou Fernando Medina, durante a reunião do executivo camarário realizada esta manhã por videoconferência.

O autarca respondia a questões colocadas pela vereadora do PCP Ana Jara e pelo vereador do PSD João Pedro Costa sobre as críticas que surgiram por parte de alguns agentes culturais sobre a forma como estão a ser concedidos os apoios do município aos agentes culturais do concelho.

Numa nota divulgada na terça-feira no ‘site’ da Câmara de Lisboa, a autarquia anunciou que as candidaturas à vertente Cultura do Fundo de Emergência Social (FES) do município, no âmbito da covid-19, apresentadas após 05 de maio já não serão consideradas, por ter sido atingido o valor total da verba disponível, mais de 1,3 milhões de euros.

Estes apoios decorrem do “regime extraordinário de atribuição de apoios financeiros urgentes e imediatos aos agentes e entidades” do setor da Cultura aprovado no início de abril pela Câmara de Lisboa, devido à pandemia de covid-19, tendo sido criado o Fundo de Emergência Social (FES Emergência, que tinha uma dotação inicial de 250 mil euros e foi depois reforçado para 500 mil euros) e o FES Projetos, destinado ao reforço da programação cultural da cidade, com um milhão de euros.