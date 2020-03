“Ao aproximar-se a época das férias da Páscoa, tem sido noticiada a incerteza e consequente preocupação de muitas famílias sobre que tipo de apoio social terão para continuar a cumprir com as medidas de isolamento social. A Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente através do pelouro da Educação e Direitos Sociais, continuará a fornecer a resposta social das escolas durante este período”, é referido em comunicado.

Na nota do gabinete do vereador responsável pelo pelouro da Educação e da Ação Social, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), é indicado que as 10 escolas que atualmente estão abertas para receber os filhos dos profissionais em serviço essencial durante a crise, nomeadamente profissionais de saúde e forças de segurança, “continuarão com a resposta disponível”.

“A resposta de confeção de refeições que tem estado disponível para todos os alunos dos escalões A e B e que tem servido as respostas sociais da cidade” irá igualmente continuar em funcionamento.

Desde que as escolas foram encerradas devido ao surto de covid-19, a Câmara de Lisboa fornece as refeições (pequeno-almoço, almoço e lanche) em sistema ‘take-away’ a todos os alunos dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo da cidade abrangidos pela ação social escolar.

“Estas respostas sociais são essenciais numa época de emergência e não é por estarmos numa época culturalmente importante - mas que este ano será diferente - que podemos suspender serviços de que a população se serve todos os dias”, afirma o vereador com o pelouro da Educação e da Ação Social, citado no comunicado.