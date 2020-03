A Câmara Municipal de Lisboa vai "isentar integralmente do pagamentos de rendas todos os estabelecimentos comerciais em espaços municipais, quer sejam da Câmara ou de empresas municipais, que se encontrem encerrados", anunciou Fernando Medina esta quarta-feira

A medida vai vigorar até o final do mês de junho e vai também abranger todos os quiosques e lojas instalados em espaços municipais que permaneçam abertos, assim como os estabelecimentos que operam na área do porto de Lisboa.

Também as instituições de âmbito social, cultural, desportivo ou recreativo que estejam instaladas em espaços municipais ficam isentas do pagamento integral das rendas até ao dia 30 de junho, assim como é também suspensa a cobrança de todas as taxas relativas à ocupação do espaço público e publicidade a todos os estabelecimentos comerciais, com a exceção de estabelecimentos bancários, instituições de crédito e seguradoras.

O autarca apresentou as 15 principais medidas para minorar os efeitos sociais e económicos da pandemia COVID-19, entre as quais se destaca também a suspensão do pagamento das rendas de todos os fogos municipais até ao dia 30 de junho.

Após essa data, o valor que não foi cobrado poderá ser liquidado durante 18 meses - sem qualquer juro ou penalização. Fernando Medina explicou ainda que, a qualquer momento, as famílias poderão solicitar a reavaliação do valor das rendas, nomeadamente por diminuição de rendimentos do agregado, por razões de desemprego ou acentuada quebra de rendimentos. A medida vai abranger cerca de 70 mil lisboetas e terá um valor de cinco milhões de euros.

Salientando o esforço e consenso de todas as forças partidária presentes na reunião camarária extraordinária, Medina anunciou que "foi tomada a decisão de reforçar o fundo de emergência social dirigido às famílias e às instituições sociais e a criação de uma linha específica de apoio de todos os bens, serviços e equipamentos que se tornem necessários nesta situação de emergência às diversas instituições da cidade". "Esta linha terá o valor de 25 milhões de euros", disse.

Uma Câmara que quer ser verdadeiramente um motor da economia da cidade de Lisboa.

"Iremos assegurar e acelerar a concretização do plano de investimentos para o ano de 2020 e seguintes da Câmara Municipal de Lisboa e das empresas municipais estimado em 620 milhões de euros. Esta é uma forma de reforçar o serviço público, mas é também uma forma de apoiar o emprego e preservar a capacidade produtiva que a capacidade mais necessita", sublinhou o autarca que anunciou que se manterá em pleno funcionamento o licenceamento urbanístico, com a Câmara assegurar "o recurso ao teletrabalho a mais de 400 trabalhadores destas áreas. Esta medida visa apoiar toda a fileira de arquitetos projetistas promotores e construtores, essenciais à recuperação do emprego e da economia e adequar a cidade para na fase da recuperação em que a Câmara quer ser verdadeiramente um motor da economia da cidade de Lisboa.

Medina disse também que irão ser antecipados os pagamentos "a projetistas, nomeadamente gabinetes de arquitetura, engenharia e serviços técnicos, traduzindo-se esta medida no pagamento imediato contra a entrega do projeto até ao valor de 50%, sendo o restante pago após a aprovação como acontece até aqui".