Em resposta à Lusa, o vice-presidente da autarquia do distrito de Aveiro que se encontra em estado de calamidade pública devido à covid-19 disse que é essa a informação recolhida pelos serviços camarários, que se limitam a registar a informação cedida pelas empresas para depois a remeterem às forças de segurança responsáveis pela fiscalização de pessoas, matérias-primas e produto acabado durante a quarentena.

Com bases nesses dados para controlar as entradas e saídas no concelho, e o cumprimento das restrições ao nível do número, residência e idade dos cidadãos autorizados a laborar, Domingos Silva afirmou que "das 1.500 maiores empresas de Ovar, estarão autorizadas a trabalhar de forma direta cerca de 300, com os códigos de atividade económica - principal ou secundário - de Indústria Extrativa e Transformadora".

O autarca do PSD realçou que as estatísticas mais recentes apontam para a existência de 21.000 trabalhadores em Ovar, sendo que as 1.500 maiores unidades empregam, por si só, cerca de 12.500 colaboradores e que às 300 empresas em funções estarão afetos 6.000.

Contudo, como a legislação aplicável ao cerco sanitário determina que a indústria com permissão para produzir só pode chamar um terço do seu pessoal e recorrer a trabalhadores residentes em Ovar e com idade até aos 60 anos, hoje apenas "poderão estar a trabalhar cerca de 2.000 trabalhadores" no concelho.