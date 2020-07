Segundo um comunicado do município, "o colaborador tem ligações aos casos surgidos [no domingo] na Escola Básica n.º 2 de Paços de Ferreira" e "exercia funções no edifício sede".

A autarquia de Paços de ferreira, no distrito do Porto, revela ainda que foi decidido pela autoridade de saúde proceder hoje à "despistagem de todos os colaboradores que prestam o seu trabalho no edifício sede da câmara municipal"

"Em face da evolução desta situação, a qual se encontra permanentemente em monitorização, será dado conhecimento à população, sendo que, neste momento, não se justifica qualquer alarmismo", lê-se ainda no comunicado.

O edifício sede da câmara municipal "continua aberto ao público, de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde", conclui a informação da autarquia.