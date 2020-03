“Os serviços da universidade vão fazer a higiene nos corrimões de escadas, nas maçanetas e, depois, é pedido a cada pessoa que trate do seu espaço de trabalho”, com “o desinfetante distribuído”, indicou.

O plano de contingência da UÉ, alinhado com as orientações das autoridades de saúde nacionais e internacionais, tem como objetivo proteger estudantes, professores e funcionários, face aos recentes desenvolvimentos da epidemia de Covid-19 no país.

Também o Instituto Politécnico de Beja (IPBeja) anunciou hoje que decidiu “manter exclusivamente as atividades letivas obrigatórias” e suspender “todas as demais”, bem como os eventos e as iniciativas públicas da sua iniciativa ou sob sua responsabilidade em locais fechados ou abertos ao público.

O IPBeja também decidiu cancelar “os eventos já autorizados e que ainda não se tenham realizado” e desaconselhou “a participação em quaisquer atividades ou eventos fora do instituto” e para os quais não irá prestar qualquer apoio.

As medidas foram decididas sob proposta da comissão responsável pela elaboração do plano de contingência aprovado pelo IPBeja e vão ser “objeto de avaliação regular e periódica”.

Ainda no Alentejo, o presidente do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), Albano Silva, disse à Lusa que o plano de contingência da instituição prevê o adiamento de todas as ações que vão além das atividades letivas e que envolvam pessoas de fora da comunidade estudantil.

“Estamos também a evitar viagens para o estrangeiro para locais que tenham casos, bem como estamos a desaconselhar viagens para outras paragens”, disse.