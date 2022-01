Os desfiles do Carnaval de Sines, no distrito de Setúbal, foram cancelados devido à atual situação epidemiológica, anunciou hoje a organização, que vai assinalar “a festa popular” com “um conjunto de iniciativas” no concelho.

"O Carnaval é a grande festa popular de Sines, caracterizada por um ambiente de festa, partilha e liberdade que, infelizmente, ainda não é possível recuperar em segurança em 2022", referem, em comunicado, a Associação de Carnaval de Sines, a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Sines. A decisão de não realizar os tradicionais desfiles carnavalescos foi tomada em conjunto pelas três entidades, depois de considerarem que "a atual situação epidemiológica não permite preparar o evento com a certeza de que o mesmo possa ocorrer no final de fevereiro, início de março" deste ano. No entanto, admitem que o Carnaval 2022 vai ser assinalado "com um conjunto de iniciativas" que serão divulgadas "oportunamente". "A Associação de Carnaval de Sines, a Câmara Municipal de Sines e a Junta de Freguesia de Sines agradecem a todos os obreiros e amantes do Carnaval pelo que, ao longo de tantos anos, têm feito para que este acontecimento tão querido da população de Sines se realize", lê-se no comunicado. Este é o segundo ano em que o Carnaval de Sines é cancelado devido à pandemia de covid-19. O Carnaval celebra-se este ano no dia 1 de março.